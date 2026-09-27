Bulandshahar News: दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर स्वाहा

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गांव नगलाछत्तू निवासी संजय कुमार की हनुमान चौराहा के निकट संजय किराना स्टोर के नाम से दुकान है। संजय कुमार ने बताया कि वह रिटेल के साथ होलसेल का कारोबार भी करते हैं। दुकान के पार्टनर इसी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। शनिवार देर रात करीब दो बजे दुकान से धुआं उठने लगा। धुएं से घुटन होने पर ऊपर सो रहे लोग जाग गए और शोर मचाया।शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलने पर दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखा परचून का सामान जल गया। संजय कुमार के अनुसार नुकसान लाखों रुपये का है, हालांकि समाचार लिखे जाने तक नुकसान का सही आकलन नहीं हो सका है।