Bulandshahar News: बिजली समस्या को लेकर किसानों का धरना, एसडीओ को सौंपा ज्ञापन

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किसानों ने बताया कि ऊंचागांव माजरा मड़ैया कलां गांव 33/11 केवी उपकेंद्र ऊंचागांव से जुड़ा है। गांव में 300 से अधिक विद्युत कनेक्शन हैं लेकिन इसके बावजूद 16 एमएम की एलटी केबल लगी हुई है। किसानों का आरोप है कि अधिक भार के कारण आए दिन ट्रांसफार्मर फुंकने, केबल जलने और लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। गांव में 63-63 केवीए के दो ट्रांसफार्मर भी पर्याप्त नहीं हैं।किसानों ने ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने, अतिरिक्त डीपी लगाने, 16 एमएम की एलटी केबल को तीन फेज की 95 एमएम केबल से बदलने और 18-20 साल पुरानी जर्जर केबलों को बदलने की मांग की। साथ ही पुराने ट्रांसफार्मरों को भी बदलने की मांग रखी गई। किसानों का कहना है कि इन दिनों धान की फसल की सिंचाई का समय है।बिजली की समस्या के कारण किसानों को सिंचाई करने में परेशानी हो रही है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भाकियू अराजनैतिक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष डॉ. शैलेंद्र आर्य, अवनीश, डॉ. शैलेंद्र कुमार, अंशु वर्मा समेत दर्जनों किसान मौजूद रहे।