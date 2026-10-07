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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Special train to run between Aligarh and Rajghat on the 10th.

Bulandshahar News: अलीगढ़-राजघाट के बीच 10 को चलेगी स्पेशल ट्रेन

Wed, 07 Oct 2026 11:20 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:20 PM IST
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बुलंदशहर। श्राद्ध अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने के लिए गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामघाट-राजघाट पहुंचेंगे। इसके चलते ट्रेनों में भी भीड़ रहेगी। भीड़ को देख उत्तर मध्य रेलवे अलीगढ़-राजघाट नरौरा के बीच एक अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन 10 अक्तूबर को अप-डाउन संचालित होगी। वहीं, इसके बाद 26 अक्तूबर को पूर्णिमा पर भी संचालन होगा।
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उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि पितृ पक्ष 10 अक्तूबर को संपन्न हो जाएंगे। गाड़ी संख्या 04187 अलीगढ़ से शनिवार सुबह 05:40 बजे रवाना होकर मंजूरगढ़ी, हरदुआगंज, सुनामई हाल्ट, गोधा हाल्ट, अतरौली रोड, धरमपुर हाल्ट और डिबाई होते हुए सुबह 7:15 बजे राजघाट नरौरा पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04188 राजघाट नरौरा से सुबह 08:15 बजे चलेगी और डिबाई, धरमपुर हाल्ट, अतरौली रोड, गोधा हाल्ट, सुनामई हाल्ट, हरदुआगंज तथा मंजूरगढ़ी स्टेशनों पर ठहरते हुए सुबह 09:55 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी। संवाद
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