बुलंदशहर: कंपनी में काम करते समय गश खाकर गिरा कर्मचारी, चली गई जान, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

कर्मचारी की मौत की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।