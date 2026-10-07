बुलंदशहर: कंपनी में काम करते समय गश खाकर गिरा कर्मचारी, चली गई जान, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
सैनी कंपनी में बुधवार को 50 वर्षीय प्रदीप कुमार गुप्ता की काम करते समय संदिग्ध मौत हो गई। परिजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच मांगी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा।
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बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित सैनी कंपनी में बुधवार को काम करते समय एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कर्मचारी के अचानक गश खाकर गिरने से कंपनी में हड़कंप मच गया।
मृतक की पहचान प्रदीप कुमार गुप्ता (50 वर्ष) के रूप में हुई है। बताया गया कि प्रदीप कुमार गुप्ता कंपनी में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। साथी कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
कर्मचारी की मौत की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।