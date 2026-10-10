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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Door-to-door outreach begins today; ASHA and Anganwadi workers will knock on doors.

Bulandshahar News: आज से घर-घर होगी दस्तक, आशा-आंगनबाड़ी खटखटाएंगी कुंडी

Sat, 10 Oct 2026 11:11 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:11 PM IST
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बुलंदशहर। लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। 11 अक्तूबर से दस्तक अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं घर-घर जाकर कुंडी खटखटा बुखार से पीड़ितों को खोजने का काम करेंगी। बीमार व अन्य संक्रामक रोग के लक्षण मिलने पर संबंधित की सूचना सीएचसी-पीएचसी पर देकर जांच कराएंगी।
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जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. रमित कुमार सिंह ने बताया कि एक अक्तूबर से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम के अलावा अन्य विभाग के कर्मचारी लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करने में जुटे हैं। 11 अक्तूबर से दस्तक अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं संचारी रोगों से बचाव की जानकारी देने के साथ छत, कूलर या अन्य जगह जमा हो रहे बारिश के पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगी। इसके अलावा बीमार लोगों में डेंगू-मलेरिया के लक्षण होने पर जांच कराने के लिए सीएचसी-पीएचसी पर रिपोर्ट भेजेगी।
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कोट
रविवार से दस्तक अभियान शुरू हो जाएगा। इसको लेकर आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा चुके हैं। दस्तक अभियान में बीमार मरीज मिलने पर उसकी जांच कराने के साथ उपचार की सुविधा दी जाएगी। - डॉ. सुनील कुमार दोहरे, सीएमओ
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