बुलंदशहर: दिवंगत अनिल शर्मा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे ब्रजेश पाठक, सपा पर बरसे; बोले- जनता गुंडई नहीं भूली
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 12 Sep 2026 05:28 PM IST
सार
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बुलंदशहर के शिकारपुर पहुंचकर दिवंगत भाजपा विधायक अनिल शर्मा को श्रद्धांजलि दी और परिवार से संवेदना जताई। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए गुंडागर्दी, अराजकता और माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
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विस्तार
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बुलंदशहर के शिकारपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत भाजपा विधायक अनिल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। पाठक ने अनिल शर्मा के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की।
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ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। पाठक ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा को "मुंगेरीलाल के हसीन सपने" देखने वाली पार्टी बताया। पाठक ने कहा कि प्रदेश की जनता सपा की गुंडई और अराजकता को आज भी नहीं भूली है।
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उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने प्रदेश में माफिया राज को बढ़ावा दिया। पाठक के अनुसार, सपा सरकार ने कानून-व्यवस्था ध्वस्त की और अराजकता फैलाई। उन्होंने अखिलेश यादव के तानाशाही वाले बयान पर पलटवार किया। पाठक ने जोर देकर कहा कि तानाशाही समाजवादी पार्टी के लोग ही करते थे।
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सपा पर गंभीर आरोप
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मकान, दुकान और जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग सपा के समर्थक रहे हैं। पाठक ने सपा सरकार पर बहू-बेटियों की इज्जत खतरे में डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पूरा प्रदेश जानता है कि जब-जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, गुंडागर्दी और अराजकता बढ़ी।
दिवंगत विधायक को सम्मान
ब्रजेश पाठक ने दिवंगत विधायक अनिल शर्मा के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने अनिल शर्मा को अपना साथी और एक महत्वपूर्ण विधायक बताया। पाठक ने परिवार को आश्वासन दिया कि भाजपा और सरकार हर संभव मदद करेगी। यह मुलाकात दिवंगत विधायक के प्रति सम्मान और परिवार के प्रति एकजुटता दर्शाती है।