बुलंदशहर में पुलिस-बदमाशों की मुठभेड़: गोली लगने से घायल हुआ आरोपी शाहरुन, चार साथी भी गिरफ्तार; एक फरार
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 30 Aug 2026 02:19 PM IST
सार
बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि शाहरुन गोली लगने से घायल हो गया। वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया।
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विस्तार
बुलंदशहर जिले के चोला थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश शाहरुन घायल हो गया।
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शाहरुन अपने चार अन्य साथियों अमीर, आसिफ, फारुख और आसिफ के साथ पकड़ा गया। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने 70 किलोग्राम चोरी की पीतल, एक अपाचे बाइक और एक अल्टो कार भी जब्त की है।
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चोरी और आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार बदमाशों ने 13 अगस्त को चोला थाना क्षेत्र स्थित विवकोल कम्पनी से पीतल की मूर्ति चुराई थी। वे इस मूर्ति को पिघलाकर 70 किलोग्राम पीतल बेचने के उद्देश्य से आए थे। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास है। यह मुठभेड़ चोला थाना क्षेत्र में सिखेड़ा रोड के पास हुई। पुलिस संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रही थी, तभी यह घटना हुई।
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