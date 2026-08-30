बुलंदशहर में पुलिस-बदमाशों की मुठभेड़: गोली लगने से घायल हुआ आरोपी शाहरुन, चार साथी भी गिरफ्तार; एक फरार

बुलंदशहर जिले के चोला थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश शाहरुन घायल हो गया।

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शाहरुन अपने चार अन्य साथियों अमीर, आसिफ, फारुख और आसिफ के साथ पकड़ा गया। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने 70 किलोग्राम चोरी की पीतल, एक अपाचे बाइक और एक अल्टो कार भी जब्त की है।गिरफ्तार बदमाशों ने 13 अगस्त को चोला थाना क्षेत्र स्थित विवकोल कम्पनी से पीतल की मूर्ति चुराई थी। वे इस मूर्ति को पिघलाकर 70 किलोग्राम पीतल बेचने के उद्देश्य से आए थे। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास है। यह मुठभेड़ चोला थाना क्षेत्र में सिखेड़ा रोड के पास हुई। पुलिस संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रही थी, तभी यह घटना हुई।