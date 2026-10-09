Bulandshahar News: ज्योत लेने जा रहे बीएसएफ जवान की हादसे में मौत, पीएसी के जवान समेत 14 घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव से दिल्ली के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली में 50 से अधिक ग्रामीण सवार थे। नेशनल हाईवे-34 पर सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव नेतरामपुर के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ने के कारण पलट गई। ट्रॉली के नीचे दबने से धीरेंद्र सिंह की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना पर ग्रामीण और परिवार के लोग अस्पताल व मोर्चरी पहुंचे।परवेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार को वह गांव के करीब 50 लोगों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली से गांव से दिल्ली के कालकाजी स्थित मंदिर से माता रानी की ज्योत लेने के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉली के पीछे एक और ट्रॉली लगा रखी थी। अगली ट्रॉली में करीब 20 लोग बैठे हुए थे। पीछे की ट्रॉली में 30 लोग बैठे हुए थे। नेशनल हाईवे-34 पर सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव नेत्ररामपुर के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ने के कारण पलट गई।हादसे में ट्रॉली में बैठे चार से पांच लोग ट्रॉली के नीचे दब गए। वहीं, अन्य लोग सड़क पर गिर गए। हादसे में बीएसएफ के जवान धीरेंद्र सिंह, विदुर (35), पीएसी का जवान गौरव (33), बबलू (46), श्रीवन (20), मयंक (20), पवन (40), पंकज (27), यश (16), सुनील, मोंटू, आकाश, रविंद्र, सुहैल समेत करीब 14 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए बुलंदशहर के लक्ष्मी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान बीएसएफ के जवान धीरेंद्र सिंह की मौत हो गई।परवेंद्र ने बताया कि मृतक धीरेंद्र सिंह उनके चाचा के लड़के हैं। फिलहाल उनकी तैनाती राजस्थान के बीकानेर में थी। वह 15 दिन पहले छुट्टी पर आए थे। तीन भाइयों में वह सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई अमित कुमार एयरफोर्स में हैं। मझले भाई अमित कुमार निजी टीचर हैं।उनके दो लड़की हैं। बड़ी बेटी की आयु करीब चार वर्ष, छोटी की आयु तीन वर्ष है। उनकी पत्नी रूबी दोनों बेटियों के साथ परिवार के साथ गांव में ही रहती है। बताया कि पत्नी गर्भवती भी है। घायलों में गौरव भी पीएसी में है और वह छुट्टी पर घर आए हुए थे।परवेंद्र ने बताया कि वह हर वर्ष कालकाजी मंदिर से ज्योत लाकर प्रथम नवरात्र पर गांव के चामड़ मंदिर में स्थापित करते हैं। इस बार वह तेरहवीं बार ज्योत लेने के लिए जा रहे थे। पिछले 12 साल से वह लगातार ज्योत लाकर चामड़ में स्थापित कर रहे थे।जैसे ही हादसे की सूचना गांव में पहुंची तो ज्योत लेने के लिए गए 50 परिवारों के लोगों में शोक छाया गया। घटना को लेकर गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। परिवार के लोगों के साथ ग्रामीण अस्पताल और मोर्चरी हाउस पहुंचे। घटना की सूचना पहुंचने के बाद शोक में डूबे ग्रामीणों के घर में शाम को चूल्हे नहीं जले। ग्रामीण जहां बीएसएफ के जवान की हादसे में मौत को लेकर दुखी थे, वहीं घायलों के स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे।वर्जन...सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां धीरेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। घायलों का उपचार चल रहा है। प्रखर पांडेय, सीओ सिकंदराबाद