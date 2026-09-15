बुलंदशहर में लाश: बाग में पड़ा मिला 35 वर्षीय युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी; डिबाई में हड़कंप

थाना क्षेत्र के गांव सतोहा निवासी मुकेश (35) का शव गांव उदयपुर में मुनेश कुमार के बाग में पड़ा मिला है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मुकेश प्रेमपाल सिंह के पुत्र थे।

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ग्रामीणों ने सबसे पहले बाग में शव को देखा। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव की पहचान मृतक मुकेश के रूप में की। विज्ञापन



शव मिलने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटा रही है। ग्रामीणों ने सबसे पहले बाग में शव को देखा। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव की पहचान मृतक मुकेश के रूप में की।शव मिलने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटा रही है।

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