फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Chief Minister paid tribute to late MLA Anil Sharma

बुलंदशहर में सीएम योगी: मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक अनिल शर्मा को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को बंधाया ढांढस

Tue, 15 Sep 2026 03:45 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Akash Dubey Updated Tue, 15 Sep 2026 03:45 PM IST
विज्ञापन
Chief Minister paid tribute to late MLA Anil Sharma
दिवंगत विधायक अनिल शर्मा को सीएम ने दी श्रद्धांजलि - फोटो : अमर उजाला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत विधायक व पूर्व मंत्री अनिल शर्मा को श्रद्धांजलि दी। वह शिकारपुर स्थित रानऊ फॉर्म हाउस में आयोजित शोक सभा में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अनिल शर्मा के पुत्र और उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत विधायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अनिल शर्मा भाजपा से शिकारपुर के विधायक थे। उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वह खुर्जा और शिकारपुर सीट से चार बार विधायक चुने गए थे। अनिल शर्मा पूर्व राज्यमंत्री भी रह चुके थे। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। एडीजी, डीआईजी, आयुक्त मेरठ, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा की कमान संभाली थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed