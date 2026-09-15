बुलंदशहर में सीएम योगी: मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक अनिल शर्मा को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को बंधाया ढांढस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत विधायक व पूर्व मंत्री अनिल शर्मा को श्रद्धांजलि दी। वह शिकारपुर स्थित रानऊ फॉर्म हाउस में आयोजित शोक सभा में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अनिल शर्मा के पुत्र और उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत विधायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अनिल शर्मा भाजपा से शिकारपुर के विधायक थे। उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वह खुर्जा और शिकारपुर सीट से चार बार विधायक चुने गए थे। अनिल शर्मा पूर्व राज्यमंत्री भी रह चुके थे। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। एडीजी, डीआईजी, आयुक्त मेरठ, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा की कमान संभाली थी।

विज्ञापन