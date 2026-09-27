Bulandshahar News: अवकाश के दिन खुले बैंक, 250 करोड़ का हुआ लेनदेन

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बैंकों की हड़ताल को देखते हुए व्यापारी और आमजन को राहत देने के लिए रविवार को सभी बैंक शाखाएं खुलीं। वहीं, एटीएम में भी पर्याप्त धनराशि रखवाई गई। जिससे हड़ताल के चलते ग्राहकों को परेशानी न हो। कुछ लोगों ने रविवार को बैंक पहुंच जरूरी कार्य निपटाए। तन्मय व प्रज्वल ने बताया कि वह नौकरी करते हैं। रविवार को कंपनी का अवकाश था, बैंक खुले तो खाते से संबंधित जानकारी व केवाईसी कराने पहुंचे। यूएफबीयू के जिला संयोजक तरुणवीर सिंह तोमर ने कहा कि हड़ताल से पूर्व रविवार को सभी बैंक कर्मी अपने-अपने कार्य में जुटे रहे। पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था को लागू करने के लिए सोमवार को यमुनापुरम स्थित पीएनबी के मंडल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।कोटजिले के सभी बैंकों में करीब 250 करोड़ रुपये का लेनदेन होने का अनुमान है। साथ ही खाली चल रहे एटीएम में भी धनराशि रखवा दी गई है। जिससे हड़ताल के दौरान ग्राहकों को परेशानी न हो। हड़ताल के दौरान ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी और कारोबार कॉरेस्पोंडेंट जैसी वैकल्पिक सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। - धीरज कुमार झा, अग्रणी जिला प्रबंधक