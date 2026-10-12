Bulandshahar News: आधार कार्ड बनाने में अवैध वसूली का आरोप, जिलाधिकारी को भेजी शिकायत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संगठन ने मामले की जांच कराकर निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली किए जाने की स्थिति में संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फाउंडेशन अध्यक्ष ज्ञानेश चौहान का आरोप है कि कस्बे के डाकघर में आधार कार्ड बनवाने पहुंचने वाले लोगों से निर्धारित धनराशि से अधिक रुपये लिए जा रहे हैं।इससे आधार कार्ड बनवाने आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव भोलिया निवासी राहुल चौहान ने बताया कि उनके भाई राकेश डाकघर में युवराज व मानवी के फिंगर प्रिंट अपडेट कराने गए थे। दोनों के 400 रुपये लिए हैं। शुल्क की रसीद भी नहीं दी गई।घुंघराली निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि वह दिल्ली में निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। छुट्टी लेकर जन्मतिथि सही करनी आए थे। 200 रुपये लिए गए लेकिन जन्मतिथि के स्थान पर फोटो अपडेट कर दिया गया। आरोप है कि मनमानी अवैध वसूली के बाद भी काम सही नहीं किया गया।