बुलंदशहर: युवती को अगवा कर छेड़छाड़ का आरोप, जान बचाने के लिए रजवाहे में कूदी

बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार रात युवती को अगवा करने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। युवती ने बाइक सवार दो लोगों पर आरोप लगाया है। आरोप है कि आरोपियों से बचने के लिए युवती नगला चीती गांव के पास रजवाहे में कूद गई।

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवती से जानकारी लेने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए घटनाक्रम की जांच कर रही है।



राजस्थान की रहने वाली है युवती

सीओ शोभित कुमार अत्री ने बताया कि युवती मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है और फिलहाल बुलंदशहर में रह रही है। युवती खुर्जा तक कैसे पहुंची, इसकी भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि युवती ने अपहरण और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।