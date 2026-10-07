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बुलंदशहर: युवती को अगवा कर छेड़छाड़ का आरोप, जान बचाने के लिए रजवाहे में कूदी

Wed, 07 Oct 2026 01:14 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: किशन चौबे Updated Wed, 07 Oct 2026 01:14 PM IST
सार

बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में एक युवती ने बाइक सवार दो लोगों पर अगवा कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। युवती आरोपियों से बचने के लिए नगला चीती गांव के पास रजवाहे में कूद गई। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार युवती मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है और फिलहाल बुलंदशहर में रह रही है। 

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Allegation of abduction and molestation of a young woman in Bulandshahr she jumped into a distributary canal
लड़की का हाथ पकड़ा। सांकेतिक - फोटो : Free pic

विस्तार
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बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार रात युवती को अगवा करने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। युवती ने बाइक सवार दो लोगों पर आरोप लगाया है। आरोप है कि आरोपियों से बचने के लिए युवती नगला चीती गांव के पास रजवाहे में कूद गई।

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ग्रामीणों ने युवती को बाहर निकाला
युवती के रजवाहे में कूदने की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने युवती को रजवाहे से बाहर निकाला। इसके बाद युवती ने ग्रामीणों को पूरी घटना बताई।
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मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवती से जानकारी लेने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए घटनाक्रम की जांच कर रही है।

राजस्थान की रहने वाली है युवती
सीओ शोभित कुमार अत्री ने बताया कि युवती मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है और फिलहाल बुलंदशहर में रह रही है। युवती खुर्जा तक कैसे पहुंची, इसकी भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि युवती ने अपहरण और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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