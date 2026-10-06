Bulandshahar News: फिल्म हनुमान अंश के कलाकारों ने शहर में निकाला रोड शो

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बुलंदशहर। फिल्म हनुमान अंश के कलाकारों का शहर पहुंचने पर मंगलवार को जगह-जगह स्वागत किया गया। सिकंदराबाद टोल प्लॉजा से लेकर भूड़ चौराहा, काला आम चौराहा समेत कई स्थानों पर लोगों ने कलाकारों का फूल-मालाओं से स्वागत किया। कलाकारों ने शहर में रोड शो भी निकाला।इसके बाद भाजपा जिला कार्यालय पर प्रेसवार्ता कर फिल्म से जुड़े अनुभव साझा किए। फिल्म के मुख्य कलाकार और असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव सत्य ने कहा कि फिल्म के लीड एक्टर की तबीयत खराब होने के बाद निर्देशक ने उन्हें बाबा का किरदार निभाने की जिम्मेदारी दी। कहा कि बाबा का किरदार निभाना उनके लिए आस्था से जुड़ा अनुभव रहा।सिकंदराबाद टोल से भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान के नेतृत्व में रोड शो शुरू हुआ। इस कारण काला आम से भूड़ चौराहे तक लंबा जाम लगा रहा। पुलिस ने रूट डायवर्ट कर लोगों को जाम से राहत दिलाई।प्रेसवार्ता के दौरान गायक सुनील लोधी की आंखों का उपचार कराने के सवाल पर शोभिनव ने कहा कि इलाज में सभी लोग मिलकर सहयोग करेंगे। अभिनेत्री पूर्णिमा तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान, महामंत्री संतोष बाल्मीकि, उपाध्यक्ष हितेश गर्ग, भवतोष गुर्जर, दिवाकर सिंह, गौरव मित्तल, आनंद चौधरी, हिमांशु तोमर समेत अन्य मौजूद रहे।