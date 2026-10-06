Bulandshahar News: 14.44 करोड़ से चौड़ा होगा बीबीनगर-सिंभावली मार्ग

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सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 5.5 मीटर किए जाने से यातायात सुगम होने की उम्मीद है। इसका सबसे अधिक लाभ गढ़ गंगा मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं और सिम्भावली शुगर मिल से जुड़े गन्ना किसानों को मिलेगा।बीबीनगर, बैनीपुर, हिंगवाड़ा, लाड़पुर समेत आसपास के क्षेत्रों के लिए यह मार्ग काफी महत्वपूर्ण है। सड़क संकरी होने और उसकी खराब स्थिति के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है।गढ़ गंगा मेले में बुलंदशहर, सिकंदराबाद, गुलावठी और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कुरली, भटौना, असावर, शेरपुर, सैदपुर, खैरपुर, भैंसाखुर, ढकौली, तिबड़ा, बीबीनगर, मडौना और जाफराबाद समेत कई गांवों के श्रद्धालु भी इस मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सड़क की कम चौड़ाई और जर्जर स्थिति के कारण कई लोगों को स्याना की ओर से घूमकर गढ़ गंगा जाना पड़ता है। सड़क का चौड़ीकरण होने से इस मार्ग से आवागमन आसान होने की उम्मीद है। इससे श्रद्धालुओं को लंबा चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और मेले के दौरान यात्रा में लगने वाला समय भी कम हो सकता है। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों को दूसरे प्रमुख मार्गों तक पहुंचने में भी सुविधा मिलेगी।बीबीनगर-सिंभावली मार्ग का चौड़ीकरण होने से सिंभावली शुगर मिल से जुड़े हजारों गन्ना किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। गन्ने की ढुलाई के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य भारी वाहनों को संकरी सड़क के कारण परेशानी होती है। सड़क की चौड़ाई बढ़ने और सतह बेहतर होने से गन्ने से भरे वाहनों की आवाजाही आसान हो सकेगी।इससे किसानों को गन्ना मिल तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। साथ ही, क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए भी आवागमन पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। करीब 14.44 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से सड़क संपर्क मजबूत होने के साथ क्षेत्र के विकास को भी गति मिलने की संभावना है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के लिए तैयारी की जा रही है।