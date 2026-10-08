बुलंदशहर: दिल्ली छोड़ने के बहाने युवती से दरिंदगी, नहर में डूबने की सूचना पर पहुंची पुलिस; आरोपी गिरफ्तार

बुलंदशहर जिले के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी पुलिस ने प्रेसवार्ता कर दी। सात अक्तूबर की देर शाम डायल 112 को युवती के नहर में डूबने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर युवती को सकुशल नहर से बाहर निकाला।

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मिशन शक्ति केंद्र में युवती ने अपने पूर्व परिचित दो युवकों शफीक और भूरा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवती को दिल्ली छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर नहर क्षेत्र में ले गए थे। वहां नहर के पास युवती से दुष्कर्म किया गया। उसे नहर में धक्का देने का भी आरोप है।पुलिस ने मामला दर्ज कर 12 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी को सात अक्तूबर की देर शाम पकड़ा गया जबकि दूसरे को देर रात मुठभेड़ के बाद हिरासत में लिया गया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और न्यायालय में बयान दर्ज करने की कार्रवाई जारी है।डायल 112 के कमांडर और सहचालक को उनकी त्वरित कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें 25-25 सौ रुपये का नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।