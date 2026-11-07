हैवान बना पड़ोसी किरायेदार!: सिकंदराबाद में आठ साल की बच्ची का अपहरण, दरिंदगी के बाद बाद हत्या, यहां मिली लाशी

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पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी बच्ची के पिता के साथ नौकरी करता था। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है। आरोपी अपनी पत्नी के साथ पीड़ित परिवार के साथ ही एक मकान में किराए पर रहता था। विज्ञापन



बच्ची के पिता ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी बच्ची के पिता के साथ नौकरी करता था। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है। आरोपी अपनी पत्नी के साथ पीड़ित परिवार के साथ ही एक मकान में किराए पर रहता था।बच्ची के पिता ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

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बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली के औद्योगिक क्षेत्र में एक आठ वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया। आरोपी ने दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी। बच्ची का शव उसके घर से कुछ दूरी पर जंगल से बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी की पहचान कर ली है।