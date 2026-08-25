Bulandshahar News: योगासन चैंपियनशिप में 28 बालक बालिकाओं ने प्राप्त किए 55 पदक

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इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लगभग 250 टीमों के 700 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य नीना चतुर्वेदी ने बताया कि अंडर-14, 17 और 19 आयु वर्ग में पांच आयोजन हुए। विज्ञापन



राष्ट्रीय योगासन कोच अंकित कुमार सुराण ने बताया कि विद्यालय ने बालक वर्ग में 37 और बालिका वर्ग में 15 मेडल जीते हैं। ये 28 विजेता खिलाड़ी आगामी सीबीएसई राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लगभग 250 टीमों के 700 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य नीना चतुर्वेदी ने बताया कि अंडर-14, 17 और 19 आयु वर्ग में पांच आयोजन हुए।राष्ट्रीय योगासन कोच अंकित कुमार सुराण ने बताया कि विद्यालय ने बालक वर्ग में 37 और बालिका वर्ग में 15 मेडल जीते हैं। ये 28 विजेता खिलाड़ी आगामी सीबीएसई राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे।

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अनूपशहर। जेपी विद्या मंदिर के खिलाड़ियों ने गाजियाबाद में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 योगासन चैंपियनशिप में इतिहास रचा। विद्यालय के 28 बालक-बालिकाओं ने कुल 55 पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 21 से 23 अगस्त तक द श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल, गाजियाबाद में हुई थी।