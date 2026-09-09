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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Youth sleeping in front of commission agent's shop crushed to death by truck.

Budaun News: आढ़त के सामने सो रहे युवक की ट्रक से कुचलकर मौत

Wed, 09 Sep 2026 01:48 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:48 AM IST
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Youth sleeping in front of commission agent's shop crushed to death by truck.
उघैती। कस्बा में आढ़त के सामने सड़क किनारे सो रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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गांव बरवारा निवासी जितेन्द्र (30) मंगलवार की शाम साढ़े छह बजे उघैती में एक आढ़त के सामने सड़क किनारे सो रहा था। उधर से गुजर रहे ट्रक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायल को सीएचसी रुदायन भेजा गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने ट्रक और चालक को कब्जे में ले लिया है। जितेन्द्र पांच भाइयों में सबसे छोटा था। उसके दो छोटे बच्चे हैं, पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। इधर, सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू ने बताया कि शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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