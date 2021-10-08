Budaun News: घर पर करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों में कोहराम

विज्ञापन



मझिया निवासी सुखपाल का 18 वर्षीय बेटा फूल सिंह घर पर कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक वह करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया और अचेत होकर गिर पड़ा। परिजन उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। घर पर हुए हादसे के बाद युवक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ सिटी एएसपी सुमेध मिलंद जाधव ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद

बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मझिया गांव में शुक्रवार की देर शाम सात बजे घर पर काम करने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत हो गई।