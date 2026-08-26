Budaun News: जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत

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मौलाना अब्दुल रऊफ ने बताया कि तौसीफ रजा मंगलवार को खैरी गांव स्थित अपने खेत पर गए थे। इसी दौरान किसी जहरीले कीड़े ने उन्हें काट लिया। कुछ देर बाद तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने फोन कर परिजनों को जानकारी दी। परिजन तत्काल खेत पर पहुंचे और उन्हें बिल्सी के एक निजी चिकित्सक के पास ले गए।प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें बदायूं के अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने तौसीफ रजा को मृत घोषित कर दिया। मौत के कारणों को लेकर परिजनों ने जहरीले कीड़े के काटने की बात बताई। घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। तौसीफ रजा की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग शाही इमाम के घर पहुंचे और शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। संवाद