Budaun News: हंगामा करने से रोका तो युवक को पीटा, पुलिस जांच में जुटी

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बिल्सी निवासी हिमांशु शर्मा ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि शनिवार देर रात वह कोतवाली तिराहे पर खड़े थे। इसी दौरान करीब 10 युवक हंगामा कर रहे थे। हिमांशु ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा तो वे नाराज हो गए। आरोप है कि इसके बाद युवकों ने बेल्टों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। सड़क पर हंगामा होते देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और किसी तरह मामला शांत कराया।पीड़ित ने घटना के संबंध में शनिवार देर रात कोतवाली पुलिस को शिकायत दी। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद