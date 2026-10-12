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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Youth beaten up after being stopped from creating a ruckus; police investigating.

Budaun News: हंगामा करने से रोका तो युवक को पीटा, पुलिस जांच में जुटी

Mon, 12 Oct 2026 01:25 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:25 AM IST
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Youth beaten up after being stopped from creating a ruckus; police investigating.
बिल्सी। कोतवाली तिराहे पर शनिवार देर रात हंगामा कर रहे युवकों को शांत रहने के लिए कहना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि करीब 10 युवकों ने हिमांशु शर्मा की बेल्टों से पिटाई कर दी। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है।
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बिल्सी निवासी हिमांशु शर्मा ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि शनिवार देर रात वह कोतवाली तिराहे पर खड़े थे। इसी दौरान करीब 10 युवक हंगामा कर रहे थे। हिमांशु ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा तो वे नाराज हो गए। आरोप है कि इसके बाद युवकों ने बेल्टों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। सड़क पर हंगामा होते देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और किसी तरह मामला शांत कराया।
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पीड़ित ने घटना के संबंध में शनिवार देर रात कोतवाली पुलिस को शिकायत दी। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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