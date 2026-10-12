Budaun News: शहर से बाहर शिफ्ट किए जाएंगे अवैध ऑटो स्टैंड

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शहर के प्रमुख मार्गों नवादा चौक, इंदिरा चौक, कलक्ट्रेट और रोडवेज के आसपास ऑटो चालकों की ओर से बेतरतीब तरीके से ऑटो खड़े करने से हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। सवारियां बैठाने और उतारने के लिए बीच सड़क पर ऑटो रोकने से राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों और एंबुलेंस को भी जाम में फंसना पड़ता है।नई व्यवस्था के अनुसार, बिल्सी और उझानी मार्ग पर चलने वाले ऑटो का संचालन लालपुल रोड स्थित श्मशान भूमि के पास से होगा। वहीं दातागंज, कुंवरगांव, बिनावर और वजीरगंज मार्ग के ऑटो दातागंज तिराहे से संचालित होंगे। अलापुर मार्ग से आने-जाने वाले ऑटो का संचालन मंडी समिति के पास से किया जाएगा।टीआई मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि सभी ऑटो संचालकों को निर्धारित स्टैंड से ही सवारियां बैठाने और उतारने के निर्देश दिए जाएंगे। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। सीओ यातायात सुनील कुमार सिंह ने बताया कि तीनों स्थानों पर जगह चिह्नित कर स्थाई रूप से स्टैंड बनाने की रूपरेखा बनाई जा रही है। स्थायी स्टैंड बनने के बाद शहर के अंदर ऑटो का दबाव काफी कम हो जाएगा और यातायात व्यवस्था सुचारु होगी। अगले माह नवंबर से यह व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है।