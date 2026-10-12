Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:29 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:29 AM IST
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बुद्धि कथा : फैजगंज बेहटा के वार्ड नंबर एक में मीलाल के प्लॉट में बुद्धि कथा सुबह सात बजे से।
धरना : सीएमओ कार्यालय परिसर में आशा संगिनी का धरना सुबह नौ बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : उघैती क्षेत्र के खितौरा में श्रीमद्भागवत कथा शाम सात बजे से।
श्रीराम कथा : उघैती कस्बा स्थित गुप्ता चौक में श्रीराम कथा का आयोजन रात आठ बजे से।
रामलीला मंचन : जगत में चल रही रामलीला में अहिल्या उद्धार एवं गंगा अवतरण प्रसंग शाम चार बजे से।
- कादरचौक में रामलीला में राम अवतार के बाद चारों भाइयों का नामकरण और गुरुकुल शिक्षा की लीला रात नौ बजे से।
- बिल्सी के रामलीला मेला ग्रांउड पर आयोजित रामलीला में नारद मोह की लीला का मंचन रात दस बजे से।
- -दबतोरी में रामलीला पुष्प वाटिका और जनकपुर की शोभा का मंचन रात दस बजे से।
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धरना : सीएमओ कार्यालय परिसर में आशा संगिनी का धरना सुबह नौ बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : उघैती क्षेत्र के खितौरा में श्रीमद्भागवत कथा शाम सात बजे से।
श्रीराम कथा : उघैती कस्बा स्थित गुप्ता चौक में श्रीराम कथा का आयोजन रात आठ बजे से।
रामलीला मंचन : जगत में चल रही रामलीला में अहिल्या उद्धार एवं गंगा अवतरण प्रसंग शाम चार बजे से।
- कादरचौक में रामलीला में राम अवतार के बाद चारों भाइयों का नामकरण और गुरुकुल शिक्षा की लीला रात नौ बजे से।
- बिल्सी के रामलीला मेला ग्रांउड पर आयोजित रामलीला में नारद मोह की लीला का मंचन रात दस बजे से।
- -दबतोरी में रामलीला पुष्प वाटिका और जनकपुर की शोभा का मंचन रात दस बजे से।