Budaun News: सिटी में आज

विज्ञापन



धरना : सीएमओ कार्यालय परिसर में आशा संगिनी का धरना सुबह नौ बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : उघैती क्षेत्र के खितौरा में श्रीमद्भागवत कथा शाम सात बजे से।



श्रीराम कथा : उघैती कस्बा स्थित गुप्ता चौक में श्रीराम कथा का आयोजन रात आठ बजे से।



रामलीला मंचन : जगत में चल रही रामलीला में अहिल्या उद्धार एवं गंगा अवतरण प्रसंग शाम चार बजे से।

- कादरचौक में रामलीला में राम अवतार के बाद चारों भाइयों का नामकरण और गुरुकुल शिक्षा की लीला रात नौ बजे से।

- बिल्सी के रामलीला मेला ग्रांउड पर आयोजित रामलीला में नारद मोह की लीला का मंचन रात दस बजे से।

- -दबतोरी में रामलीला पुष्प वाटिका और जनकपुर की शोभा का मंचन रात दस बजे से।

बुद्धि कथा : फैजगंज बेहटा के वार्ड नंबर एक में मीलाल के प्लॉट में बुद्धि कथा सुबह सात बजे से।