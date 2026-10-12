Budaun News: रात में कराया जा रहा था निर्माण, पुलिस के पहुंचते ही गाड़ी छोड़कर भागे लोग
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:28 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:28 AM IST
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बदायूं। बिनावर में पेट्रोल पंप के पास स्थित एक जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि जमीन पर रात के समय निर्माण कराया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर रवि पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर निर्माण करा रहे आदेश बाबू पक्ष के लोग गाड़ी छोड़कर वहां से चले गए। घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मौके पर निर्माण कार्य होता दिखाई दे रहा है।
शिकायतकर्ता रवि कुमार का कहना है कि जमीन के बंटवारे का मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके रात में निर्माण कराया जा रहा था। रवि कुमार के अनुसार, मामले की जानकारी पुलिस को देने के साथ ही एसडीएम से भी शिकायत की गई है। उन्होंने विवादित जमीन पर निर्माण कार्य की जांच कराने और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।
यह जमीन मैंने खरीदी थी। इसका बैनामा भी है। आंधी-बारिश में दीवार गिर गई थी। उसको दोबारा से बनवा रहे थे, जिस केस की बात कही जा रही है। अगर वह एसडीएम कोर्ट में डाला है, तो हमें पार्टी बनाना चाहिए था, ताकि हम अपना पक्ष रख सकें। -आदेश बाबू, मालिक, हीरो एजेंसी बिनावर
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कुछ लोग जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि यह मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। वहां से जब तक फैसला नहीं आता, तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। वहां से स्टे मिला हुआ है। -रवि, बिनावर
एक शिकायत आई थी। इसके बाद पुलिस को मौके पर भेजकर हो रहा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था। मामला एसडीएम न्यायिक पर चल रहा है। -साई आश्रित शाखमुरी, एडीएम सदर
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शिकायतकर्ता रवि कुमार का कहना है कि जमीन के बंटवारे का मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके रात में निर्माण कराया जा रहा था। रवि कुमार के अनुसार, मामले की जानकारी पुलिस को देने के साथ ही एसडीएम से भी शिकायत की गई है। उन्होंने विवादित जमीन पर निर्माण कार्य की जांच कराने और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।
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यह जमीन मैंने खरीदी थी। इसका बैनामा भी है। आंधी-बारिश में दीवार गिर गई थी। उसको दोबारा से बनवा रहे थे, जिस केस की बात कही जा रही है। अगर वह एसडीएम कोर्ट में डाला है, तो हमें पार्टी बनाना चाहिए था, ताकि हम अपना पक्ष रख सकें। -आदेश बाबू, मालिक, हीरो एजेंसी बिनावर
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कुछ लोग जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि यह मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। वहां से जब तक फैसला नहीं आता, तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। वहां से स्टे मिला हुआ है। -रवि, बिनावर
एक शिकायत आई थी। इसके बाद पुलिस को मौके पर भेजकर हो रहा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था। मामला एसडीएम न्यायिक पर चल रहा है। -साई आश्रित शाखमुरी, एडीएम सदर