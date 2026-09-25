Budaun News: पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का दर्ज कराया केस, तो फंदे से लटक गया युवक

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करीब सवा साल पहले शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा। पत्नी मायके जाकर रहने लगी थी। पत्नी ने योगेंद्र के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था। इसी के चलते वह मानसिक तनाव में रहते थे।भाई जितेंद्र ने बताया कि वह नोएडा में रहकर कैंटीन पर नौकरी किया करता था। वहां से गांव आने की सूचना किसी को नहीं थी। बृहस्पतिवार को उसका शव गांव के बाहर बाग में बकरी चराने वाले बच्चों ने पेड़ से लटका देखा। परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचकर शव को नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी।सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि पोस्टमॉर्टम कराया गया है। परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है।