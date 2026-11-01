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बदायूं: ओरछी में दूसरे दिन भी शराब दुकान पर महिलाओं का हंगामा, बंद कराने की मांग

Sun, 01 Nov 2026 05:31 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 01 Nov 2026 05:31 PM IST
सार

बदायूं के ओरछी कस्बे में शराब ठेके के विरोध में रविवार को दूसरे दिन भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने दुकान बंद कराने की मांग की। आबकारी अधिकारी हरेंद्र कुमार सिंह ने ठेका बंद करने में चार-पांच माह लगने की बात कही।

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women protest against liquor shop in Orchhi for the second consecutive day in budaun
महिलाओं से बात करते अधिकारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बदायूं के फैजगंज बेहटा क्षेत्र में ओरछी तिराहे पर स्थित शराब ठेके के विरोध में रविवार को दूसरे दिन भी गांव की महिलाओं ने घेराबंदी कर प्रदर्शन किया। असाफपुर, इस्लामनगर को जाने वाले मुख्य तिराहे पर स्थित इस ठेके को बंद करने की मांग को लेकर दोपहर 12 बजे महिलाएं लाठी-डंडे लेकर पहुंचीं।

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महिलाओं का आरोप था कि शराब दुकान के कारण उनके पति शराब पीकर मारपीट करते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। तिराहे से छात्राओं और महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया है। नशे में युवक छेड़खानी और अभद्र टिप्पणी करते हैं। ठेका खुलने का समय सुबह 10 से रात 10 बजे तक है, लेकिन यहां 24 घंटे शराब मिलती है। 
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हंगामे की सूचना पर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। नायब तहसीलदार अमित कुमार भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आबकारी अधिकारी बिसौली के बाहर होने पर बिल्सी के आबकारी अधिकारी हरेंद्र कुमार सिंह भी मौके पर पहंच गए। उन्होंने कहा कि ठेका बंद कराने में कानूनी प्रक्रिया के चलते चार से पांच माह लग सकते हैं। 

24 घंटे शराब की बिक्री के आरोप पर आबकारी अधिकारी ने कहा कि अब 24 घंटे शराब नहीं बिकने दी। नियमों को उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन में माया, लौंग श्री, नन्ही, जवा, प्रेमवती, पूजा, ज्ञानवती, मीना, रेखा, गीता, उर्मिला आदि मौजूद रहीं।

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