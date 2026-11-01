बदायूं: मझिया गांव में फैला बुखार का प्रकोप, दो बच्चियों समेत तीन की मौत, 10 ग्रामीण बीमार

बदायूं के जगत ब्लॉक के मझिया गांव में दो दिन के अंदर बुखार से दो बच्चियों समेत तीन की मौत हो गई। गांव में अभी भी करीब 10 लोग बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। गांव के अरविंद की चार वर्षीय बेटी प्रिया सागर को पिछले चार दिन से बुखार आ रहा था। परिजन गांव में ही उपचार करा रहे थे। रविवार सुबह अचानक उसे तेज बुखार चढ़ा। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे, इससे पहले उसकी सांसें थम गई। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

विज्ञापन









गांव के ही संजीव की 11 वर्षीय बेटी निशा भी बुखार से पीड़ित था। परिजन उसका इलाज निजी डॉक्टर से करा रहे थे। उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। बुखार के चलते उसकी मौत हो गई। गांव के ही 60 वर्षीय नेत्रराम पिछले तीन दिन से बुखार से पीड़ित थे। गांव में ही इलाज करा रहे थे। शनिवार को उनकी भी मौत हो गई थी। बद्री प्रसाद के अनुसार गांव में अभी भी करीब 10 लोग बुखार से पीड़ित हैं। दो दिन में तीन लोगों की मौत होने से ग्रामीणों में बीमारी को लेकर डर बना हुआ है। विज्ञापन



डेंगू से राजकीय मेडिकल कॉलेज के गार्ड की मौत

गुलड़िया व हाल निवासी चंद्रशील नगर निवासी जुगेंद्र सिंह रिटायर्ड फौजी थे। वह राजकीय मेडिकल कॉलेज में गार्ड के पद पर काम करते थे। एक सप्ताह पहले उनको बुखार आया था। परिजनों के मुताबिक बुखार आने के बाद में वहीं पर इलाज कराया था। बुखार न उतरने पर खून की जांच कराई थी। इसमें वह डेंगू पॉजिटिव पाए गए। हालत बिगड़ने पर परिजन उनको बरेली के एक निजी अस्पताल में चले गए। वहां पर उनका इलाज कराया। लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उनकी मौत हो गई। गांव के ही संजीव की 11 वर्षीय बेटी निशा भी बुखार से पीड़ित था। परिजन उसका इलाज निजी डॉक्टर से करा रहे थे। उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। बुखार के चलते उसकी मौत हो गई। गांव के ही 60 वर्षीय नेत्रराम पिछले तीन दिन से बुखार से पीड़ित थे। गांव में ही इलाज करा रहे थे। शनिवार को उनकी भी मौत हो गई थी। बद्री प्रसाद के अनुसार गांव में अभी भी करीब 10 लोग बुखार से पीड़ित हैं। दो दिन में तीन लोगों की मौत होने से ग्रामीणों में बीमारी को लेकर डर बना हुआ है।गुलड़िया व हाल निवासी चंद्रशील नगर निवासी जुगेंद्र सिंह रिटायर्ड फौजी थे। वह राजकीय मेडिकल कॉलेज में गार्ड के पद पर काम करते थे। एक सप्ताह पहले उनको बुखार आया था। परिजनों के मुताबिक बुखार आने के बाद में वहीं पर इलाज कराया था। बुखार न उतरने पर खून की जांच कराई थी। इसमें वह डेंगू पॉजिटिव पाए गए। हालत बिगड़ने पर परिजन उनको बरेली के एक निजी अस्पताल में चले गए। वहां पर उनका इलाज कराया। लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उनकी मौत हो गई।

विज्ञापन