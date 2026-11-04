Budaun News: शराब पीकर महिला से मारपीट, चार पर केस दर्ज

पीड़िता सुमन देवी ने तहरीर में बताया कि 30 अक्तूबर की शाम करीब साढ़े 7 बजे वह घर पर अकेली थी। तभी मोहल्ले का अनूप शराब पीकर घर में घुस आया और विरोध करने पर गाली-गलौज करने लगा।आरोप है कि शोर सुनकर अनूप का भाई मनवीर सिंह, रामा और भारती भी हाथों में डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए और घर में घुसकर मारपीट की, जिससे महिला को चोटें आई। शोर सुनकर पड़ोसियों ने आकर पीड़िता को बचाया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। संवाद