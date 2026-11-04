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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Woman assaulted by men under the influence of alcohol; case registered against four individuals

Budaun News: शराब पीकर महिला से मारपीट, चार पर केस दर्ज

Wed, 04 Nov 2026 01:59 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:59 AM IST
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Woman assaulted by men under the influence of alcohol; case registered against four individuals
वजीरगंज। कस्बा वजीरगंज के मोहल्ला बनिया में शराब पीकर महिला के घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है।
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पीड़िता सुमन देवी ने तहरीर में बताया कि 30 अक्तूबर की शाम करीब साढ़े 7 बजे वह घर पर अकेली थी। तभी मोहल्ले का अनूप शराब पीकर घर में घुस आया और विरोध करने पर गाली-गलौज करने लगा।

आरोप है कि शोर सुनकर अनूप का भाई मनवीर सिंह, रामा और भारती भी हाथों में डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए और घर में घुसकर मारपीट की, जिससे महिला को चोटें आई। शोर सुनकर पड़ोसियों ने आकर पीड़िता को बचाया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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