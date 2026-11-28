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रोजगार सेवक संघ के जिला संयोजक श्यामवीर सिंह ने विगत 16 वर्षों से कर्मियों की मानव संसाधन नीति का निर्धारण नहीं किया है। न ही मानदेय में ही कोई वृद्धि की गई है। मनरेगा संघ के जिलाध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि वर्तमान में प्राप्त मानदेय अत्यंत न्यून है, जबकि अक्टूबर 2026 में महंगाई दर खुदरा 6.09 प्रतिशत और थोक महंगाई दर 12.29 पर पहुंच गई है।इस महंगाई में चिकित्सकीय सुविधा, सामाजिक सुरक्षा के अभाव में पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना कठिन हो गया है। संगठन के जिलाध्यक्ष के अभिषेक द्विवेदी ने बताया कि सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज एकत्र हुए हैं। मांगें पूरी नहीं हुईं तो तीन दिसंबर से प्रदर्शन करेंगे। पदाधिकारियों का आरोप है कि विभाग की ओर से विसंगति पूर्ण प्रस्तावित मानदेय वृद्धि के लिए प्रेषित किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। इस मौके पर हरिनंदन शाक्य, शैलेश उपाध्याय, दिनेश कुमार, ललित कुमार आदि मौजूद रहे।