Budaun News: 3.61 कराेड़ रुपये से बनेंगे दो लघु सेतु
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
बदायूं। जिनौरा गांव के पास बने रपटा पुल के स्थान पर लघु सेतु का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके अलावा तिलिया नगला मार्ग पर भी लघु सेतु का निर्माण कराया जाएगा। यह दोनों लघु सेतु 3.61 करोड़ रुपये से बनाए जाएंगे। इससे क्षेत्र के करीब 5000 लोगों को आने-जाने में परेशानी नहीं होगी।
कछला-सहसवान रोड पर स्थित 2500 की आबादी वाले गांव जिनौरा में अभी रपटा पुल बना हुआ है। बाढ़ के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। इससे रपटा पुल पर भी पानी भर जाता है। इससे ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शासन स्तर से इसके निर्माण की मंजूरी मिल गई है।
वहीं, कछला-हुसैनपुर रोड पर तिलिया नगला गांव स्थित है। इस गांव के भी करीब 2500 लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से कार्य योजना बनाकर शासन को भेजी गई थी। वहां से दोनों जगहों पर लघु सेतु बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई हे। यह दोनों लघु सेतु 3.61 करोड़ से बनाए जाएंगे। स्वीकृति मिलने के बाद में विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।
विज्ञापन
शासन स्तर से इन दोनों लघु सेतु कोे बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। -वंदना सोनकर, एक्सईएन लोक निर्माण विभाग
विज्ञापन
कछला-सहसवान रोड पर स्थित 2500 की आबादी वाले गांव जिनौरा में अभी रपटा पुल बना हुआ है। बाढ़ के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। इससे रपटा पुल पर भी पानी भर जाता है। इससे ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शासन स्तर से इसके निर्माण की मंजूरी मिल गई है।
विज्ञापन
वहीं, कछला-हुसैनपुर रोड पर तिलिया नगला गांव स्थित है। इस गांव के भी करीब 2500 लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से कार्य योजना बनाकर शासन को भेजी गई थी। वहां से दोनों जगहों पर लघु सेतु बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई हे। यह दोनों लघु सेतु 3.61 करोड़ से बनाए जाएंगे। स्वीकृति मिलने के बाद में विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।
विज्ञापन
शासन स्तर से इन दोनों लघु सेतु कोे बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। -वंदना सोनकर, एक्सईएन लोक निर्माण विभाग