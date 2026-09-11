Budaun News: चोरी की पांच बाइकों के साथ तीन लोग गिरफ्तार

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पुलिस ने सूचना मिलने के बाद कादरी दरगाह के पीछे कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास दबिश दी। टीम ने घेराबंदी कर तीन लोगों को पकड़ लिया। पकड़े आरोपियों ने अपने नाम राजा निवासी मोहल्ला नाहर खां सराय, मुजाहिद निवासी खेड़ा बुर्ज, थाना सिविल लाइंस और आशु निवासी गांव बदरियां थाना सोरों (कासगंज) बताया। पुलिस ने मौके से चोरी की पांच बाइकें बरामद कीं।बरामद वाहनों में कुछ के वास्तविक पंजीकरण नंबर दूसरे वाहनों के पाए गए। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे अलग-अलग जगहों से बाइक चोरी कर एक स्थान पर इकट्ठा करते थे। मौका मिलने पर उन्हें बेच देते थे। सीओ सिटी एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि तीनों को गिरफ्तार कर बरामद बाइकें कब्जे में ले ली गईं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।