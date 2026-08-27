फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   The Congress district president was stopped by the police while he was going to plant paddy on a submerged road.

Budaun News: जलमग्न मार्ग पर धान रोपने जा रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष को पुलिस ने रोका

Thu, 27 Aug 2026 01:46 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Thu, 27 Aug 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
The Congress district president was stopped by the police while he was going to plant paddy on a submerged road.
बदायूं। दातागंज के ग्राम फिरोजपुर बझा में जलमग्न मार्ग पर धान रोपने जा रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव को पुलिस प्रशासन ने ब्रह्मपुर गांव में रोक दिया। उनके एलान से प्रशासन में हड़कंप मच गया। बुधवार की सुबह से डीपीआरओ, बीडीओ समरेर समेत अधिकारियों ने गांव में डेरा डाल दिया। जेसीबी मशीन से नालों की खोदाई और 30 से अधिक सफाईकर्मियों से सफाई कराई गई। ग्रामीणों ने बताया कि घुटनों तक पानी से स्कूल जाना मुश्किल है, विधायक व अधिकारियों से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेसियों और पुलिस में चार घंटे नोकझोंक हुई। नायब तहसीलदार ने एसडीएम से फोन पर वार्ता कराई। अजीत यादव ने पुलिस पर भाजपा एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया और कहा समाधान नहीं हुआ तो 30 अगस्त को दोबारा गांव जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed