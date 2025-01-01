Budaun News: टैक्सी चालक की सर्पदंश से मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:57 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:57 AM IST
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उसहैत। नगर के वार्ड नंबर 9 निवासी टैक्सी चालक विनोद कुमार (40) पुत्र जगदीश पुजारी की सर्पदंश से मौत हो गई।
मृतक के पिता जगदीश ने बताया कि विनोद तीन दिन पहले टैक्सी बुकिंग पर बंगाल गए थे। वापसी के दौरान बुधवार रात वह अलीगढ़ के अतरौली गांव में रुके थे। रात में चारपाई पर सोते समय सर्प ने उन्हें डस लिया, जिसका पता नहीं चला।
सुबह मूर्छित अवस्था में मिलने पर उन्हें अलीगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की एक बेटी और चार बेटे हैं। बेटी की शादी पिछले वर्ष ही हुई थी। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। कालसेन बाबा मंदिर पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। संवाद
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मृतक के पिता जगदीश ने बताया कि विनोद तीन दिन पहले टैक्सी बुकिंग पर बंगाल गए थे। वापसी के दौरान बुधवार रात वह अलीगढ़ के अतरौली गांव में रुके थे। रात में चारपाई पर सोते समय सर्प ने उन्हें डस लिया, जिसका पता नहीं चला।
सुबह मूर्छित अवस्था में मिलने पर उन्हें अलीगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की एक बेटी और चार बेटे हैं। बेटी की शादी पिछले वर्ष ही हुई थी। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। कालसेन बाबा मंदिर पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। संवाद
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