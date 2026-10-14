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Budaun News: बिल्सी सीएचसी की रोगी कल्याण समिति के चेक चोरी की आशंका

Wed, 14 Oct 2026 01:43 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:43 AM IST
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Suspicion of theft of cheques belonging to the Bilsi CHC's Patient Welfare Committee.
बदायूं। बिल्सी सीएचसी की रोगी कल्याण समिति के चेक चोरी होने की आंशका जताई गई है। उस चेक के जरिए समिति के खाते से 4.90 लाख रुपये अधिकरधारा ट्रस्ट के खाते में भेजे जाने की बात सामने आई है। सीएचसी के एमओआईसी अनिल गुप्ता ने सीएमओ को पत्र लिखा है। इस पर सीएमओ ने चार सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं।
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बिल्सी के रोगी कल्याण समिति के खाते से दूसरे खाते में धनराशि अंतरित होने की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची हुई है। मामले में चेक चोरी होने की आशंका के चलते भुगतान की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि चेक किस परिस्थिति में जारी हुआ और धनराशि किस आधार पर अधिकरधारा ट्रस्ट के खाते में भेजी गई।
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एमओआईसी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ने जांच टीम को मामले की पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। टीम बैंक खाते से हुए लेनदेन, चेक से संबंधित अभिलेखों और भुगतान की प्रक्रिया की जांच करेगी। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि धनराशि के अंतरण में किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता तो नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं।
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मामला गंभीर है। इस प्रकरण की जांच कराने के लिए चार सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो इस मामले की जांच करेगी। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. विकास शर्मा, सीएमओ
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