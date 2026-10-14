Budaun News: ट्रक-कार की भिड़ंत से शहीद भगत सिंह चौक पर लगा जाम

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, मंगलवार शाम बरेली की ओर से ट्रक चालक रेहान शाहजहांपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान बरेली की ओर से आ रही कार शहीद भगत सिंह चौक पर ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद चौराहे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार और ट्रक को सड़क से हटवाकर जाम खुलवाया। इस दौरान करीब आधा घंटे यातायात बाधित रहा। पुलिस ने ट्रक चालक और कार चालक को चौकी पर बुलाकर मामले की जानकारी ली।दो वाहनों के भिड़ने की वजह से जाम की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति सामान्य कराई। करीब आधा घंटे बाद ही ट्रैफिक सामान्य हो गया। - सुमेंद्र मिलिंद जाधव, सीओ सिटी