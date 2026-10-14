Budaun News: पुत्रवधू से छेड़खानी के विरोध पर चारपाई की पाटी से प्रहार कर किसान की हत्या

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भीमसेन के परिजनों ने बताया कि गांव निवासी अजीत मंगलवार रात करीब 10 बजे शराब के नशे में भीमसेन के घर पहुंचा था। वहां उसने उनकी पुत्रवधू से गालीगलौज शुरू कर दी। भीमसेन ने विरोध किया तो आरोपी उनसे झगड़ने लगा। आरोप है कि उसने पुत्रवधू के साथ छेड़खानी भी की। इसी दौरान मौका पाकर पुत्रवधू अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल गई।इसके बाद अजीत ने चारपाई की पाटी से भीमसेन के सिर पर कई वार किए। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। गांव में हत्या की सूचना पर सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह दो थानों की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ ने परिजनों और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। इसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की। बाद में आरोपी को हिरासत में ले लिया। इधर, ग्रामीणों ने बताया कि करीब चार महीने पहले आरोपी और मृतक के छोटे बेटे राहुल के साथ विवाद हुआ था।भीमसेन के हत्यारोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। मृतक के बेटों के आने पर तहरीर प्राप्त कर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। पंचायत नामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। - अशोक कुमार सिंह, सीओ सहसवानपत्नी की 12 साल पहले हो चुकी है मौतभीमसेन की पत्नी की करीब 12 साल पहले मौत हो चुकी है। उनके दो बेटे गुलशन और राहुल हैं। दोनों बाहर रहकर नौकरी करते हैं। गुलशन दिल्ली में, जबकि राहुल हिमाचल प्रदेश के बद्दी में नौकरी करता है। गुलशन का एक बेटा और राहुल के दो बेटे हैं।शव ले जाने को लेकर परिजनों और ग्रामीणों की पुलिस से झड़पहत्या की सूचना पर सीओ सहसवान और सहसवान, जरीफनगर थानों की पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बदायूं ले जाने की तैयारी की तो ग्रामीणों और परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि दोनों बेटे और अन्य परिजन पहुंच जाएं, इसके बाद शव ले जाया जाए। पुलिस ने समझाया कि पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजना जरूरी है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में काफी देर तक झड़प हुई। बाद में पुलिस शव को लेकर बदायूं मुख्यालय को ले गई।हत्या के पीछे मोबाइल की किस्त जमा करने को लेकर विवाद भी आया सामनेउस्मानपुर गांव में भीमसेन की हत्या के पीछे के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। छानबीन में छेड़खानी के अलावा मोबाइल की किस्त जमा करने को लेकर भी विवाद सामने आया है। एसपी ग्रामीण डॉ. हृदेश कठेरिया ने बताया कि गांव निवासी अजीत और भीमसेन के बीच मोबाइल की किस्त जमा करने को लेकर भी कहासुनी हुई थी। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है।