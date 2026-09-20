Budaun News: राकेश मिश्रा को दोबारा से मिली जिला प्रभारी की कमान

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बदायूं। भाजपा बृज क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री रह चुके शाहजहांपुर निवासी राकेश मिश्रा को बदायूं का जिला प्रभारी दूसरी बार बनाया गया है। प्रदेश नेतृत्व में इस बार भी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भरोसा जताया है। शनिवार देर रात राकेश मिश्रा ने बताया कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्हें बदायूं जिले का दूसरी बार जिला प्रभारी बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बतौर जिला प्रभारी रहते हुए कार्य कराया था। उस समय सभी को एकजुट कर संगठन के काम को समन्वय से आगे बढ़ाया था। उन्होंने बताया कि वह संगठन के लिए हमेशा से कार्य करते रहे हैं। जिले की टीम के साथ आगामी चुनाव को लेकर जल्द बैठक करेंगे। वहीं, हाथरस निवासी डॉ. दिनेश कुमार को बदायूं से हटाकर बरेली का जिला प्रभारी बनाया है। संवाद