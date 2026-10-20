Budaun News: शाहजहांपुर ने पैंथर्स को हराकर कबड्डी जीती

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रोमांचक मुकाबले में शाहजहांपुर की टीम ने पैंथर्स टीम को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि अमित सोलंकी ने फीता काटकर किया। विजेता टीम को 3100 रुपये और उपविजेता टीम को 2100 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। इस मौके पर मयंक सोलंकी, अमित चौहान, अर्जुन सोलंकी आदि मौजूद रहे। संवाद

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बदायूं। पैंथर कबड्डी एकेडमी की ओर से कृषि इंटर कॉलेज मुजरिया के मैदान पर कबड्डी टूर्नामेंट हुआ। इसमें क्षेत्र की छह टीमों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर दमखम दिखाया।