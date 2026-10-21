फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Demanding solution of problems, hopes demonstrated in Puranpur

Budaun News: समस्याओं के निस्तारण की मांग, पूरनपुर में आशाओं ने किया प्रदर्शन

Wed, 21 Oct 2026 12:19 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Wed, 21 Oct 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Demanding solution of problems, hopes demonstrated in Puranpur
पूरनपुर के गांधी पार्क में प्रदर्शन करती आशा और सांगिनी -संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


पूरनपुर। आशा और संगिनियों ने समस्याओं के विरोध में गांधी पार्क में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई बैठक में 23 अक्तूबर को लखनऊ में होने वाले महापड़ाव में जिले से भारी संख्या में लखनऊ पहुंचने का निर्णय लिया गया।


आशा वर्कर्स यूनियन की जिलाध्यक्ष इदरीशन के नेतृत्व में मंगलवार को आशा और संगिनी गांधी पार्क में एकत्र होकर समस्याओं का समाधान न होने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कहा गया कि 23 अक्तूबर को लखनऊ में महापड़ाव में समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शीघ्र भुगतान, कैशलेस चिकित्सा राशि के अतिरिक्त पांच लाख का चिकित्सा बीमा, दुर्घटना बीमा राशि दो लाख से बढ़ाकर 10 लाख कराने आदि की मांग की जाएगी। प्रदर्शन में मीरा देवी, राखी देवी, रुखसाना, विमला, रिंकी, तबस्सुम, सुमन आदि मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed