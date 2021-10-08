फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   After the cremation, the father filed a complaint against the accused car driver.

Budaun News: दाह संस्कार के बाद पिता ने आरोपी कार चालक पर दर्ज कराई रिपोर्ट

Wed, 21 Oct 2026 12:06 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
After the cremation, the father filed a complaint against the accused car driver.
म्याऊं। उसावां थाना क्षेत्र के गांव गौतरा में हरूबाबा मंदिर के पास रविवार को बाइक और इको कार की टक्कर में जान गंवाने वाले युवक का सोमवार शाम दाह संस्कार कर दिया गया। इसके बाद मृतक के पिता ने उसावां थाने में अज्ञात इको कार चालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

सखानू के वार्ड-1 निवासी धीरपाल के अनुसार, उनका भाई शिशुपाल, गांव के मुख्तार हसन और उनका बेटा शिव सिंह बाइक से ससुराल पिपला भैंस दिलाने जा रहे थे। शिव सिंह सबसे आगे बाइक पर था। गौतरा में हरूबाबा मंदिर के पास गौतरा की ओर से तेज रफ्तार में आ रही इको ने शिव सिंह की बाइक को सामने से टक्कर मार दी।
विज्ञापन

हादसे में शिव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। सीओ अशेष नाथ सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम दाह संस्कार के बाद पिता ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने इको कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पिकअप की टक्कर से महिला की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज

बिल्सी। उघैती थाना क्षेत्र के गांव लोथर निवासी प्रमोद ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उसका भाई भीकम 18 अक्टूबर को अपनी पत्नी खुशी और अपनी भाभी किरन को बिल्सी से दवा दिलाकर बाइक से गांव लौट रहा था। अपराह्न करीब दो बजे बाइक बिजनौर-बदायूं हाईवे पर स्थित गांव पिडौल ईंट-भट्ठे के पास पहुंची, तभी पीछे से तेज गति और लापरवाही से आ रही पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी।

टक्कर से बाइक आगे चल रहे ट्रैक्टर के पीछे जुड़े थ्रेसर में जा घुसी। हादसे में किरन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भीकम और उसकी पत्नी खुशी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले बदायूं मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उन्हें बरेली के अनीस अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पिकअप के चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि हादसे के मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed