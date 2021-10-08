रोहित हत्याकांड : पांच दिन बाद भी मुख्य आरोपी वारिस पकड़ से दूर
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:07 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:07 AM IST
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बदायूं। दातागंज में रामलीला मेले के दौरान खिलौने के रेट को लेकर हुई कहासुनी के बाद चाकू से गोदकर रोहित की हत्या करने के मामले में पांच दिन बाद भी मुख्य आरोपी वारिस पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वारिस का पिता जेल भेजा जा चुका है। वारिस को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की चार टीमें जुटी हैं। टीमें बरेली से लेकर दिल्ली तक दबिश दे रही हैं।
ग्राम बेहटा माधौ निवासी रोहित (25) सात नवंबर को गांव के ही दोस्त रितिक के साथ दातागंज में रामलीला मेला देखने गया था। वहां मीना बाजार में खिलौने दुकान पर खिलौने के रेट को लेकर दुकानदार रईस अहमद और उसके बेटे वारिस से विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर आरोपी पिता-पुत्र ने रोहित व उसके साथी रितिक (26) पर चाकू से हमला कर दिया था।
हमले में रोहित की मौत हो गई, जबकि रितिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका बरेली के एक निजी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने आठ नवंबर को रईस अहमद को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से चाकू और खून से सने कपड़े बरामद करने का दावा किया। वहीं, घटना के पांच दिन बीतने के बाद भी मुख्य आरोपी वारिस भागा हुआ है।
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सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित चार टीमें लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। रिश्तेदारों से भी थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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ग्राम बेहटा माधौ निवासी रोहित (25) सात नवंबर को गांव के ही दोस्त रितिक के साथ दातागंज में रामलीला मेला देखने गया था। वहां मीना बाजार में खिलौने दुकान पर खिलौने के रेट को लेकर दुकानदार रईस अहमद और उसके बेटे वारिस से विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर आरोपी पिता-पुत्र ने रोहित व उसके साथी रितिक (26) पर चाकू से हमला कर दिया था।
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हमले में रोहित की मौत हो गई, जबकि रितिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका बरेली के एक निजी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने आठ नवंबर को रईस अहमद को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से चाकू और खून से सने कपड़े बरामद करने का दावा किया। वहीं, घटना के पांच दिन बीतने के बाद भी मुख्य आरोपी वारिस भागा हुआ है।
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सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित चार टीमें लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। रिश्तेदारों से भी थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।