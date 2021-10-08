Budaun News: विद्युत तार से छूते ही सरिया में दौड़ा करंट, दो लोग झुलसे

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हादसा मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव ज्योरा पारवाला में मंगलवार शाम हुआ। गांव के रुस्तम सिंह के घर में हैंडपंप खराब हो गया था। उन्होंने अपने ही गांव के मैकेनिक विक्रम सिंह को हैंडपंप ठीक कराने के लिए बुला लिया। बताते हैं कि रुस्तम सिंह और मैकेनिक दोनों मिलकर हैंडपंप का सरिया धीरे-धीरे ऊपर निकाल रहे थे।इसी दौरान वह घर की दीवार के पास विद्युत तार से छू गई। सरिया में करंट दौड़ते ही दोनों के हाथ झुलस गए। करंट के झटके से दोनों आंगन में गिर पड़े। परिवार के लोग दोनों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। चिकित्साधीक्षक डॉ. देवेंद्र कुमार ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। बाद में उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गृहस्वामी ने स्वास्थ्य कर्मियों को बताया कि हादसे के बाद पड़ोस के लोगों ने मैकेनिक समेत उनके पैर भी सहलाने शुरू कर दिए। विद्युत तार उनके घर की दीवार से सटे गलियारे में हैं। सरिया करीब 15 फुट लंबी थी। दोनों की हालत में सुधार बताया जा रहा है।