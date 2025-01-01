Budaun News: भैयादूज पर बहनोंभैयादूज पर बहनों को बसों के लिए करना पड़ा इंतजार को बसों के लिए करना पड़ा इंतजार

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त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन की ओर से व्यवस्था की थी, लेकिन यात्रियों की संख्या अधिक होने से बसें कम पड़ गई। कचहरी, पुलिस चौराहा, इंदिरा चौक और मंडी समिति समेत प्रमुख स्थानों पर बहनों और अन्य यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ा। बस आते ही उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।वहीं, ट्रेनों का भी यहीं हाल रहा। कोई ट्रेन में खिड़की के रास्ते अंदर घुसने का प्रयास करता दिखा तो कोई प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ से ट्रेन में चढ़ता नजर आया।इधर, बदायूं डिपो के एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि लंबी रूट पर बसों के बेहतर इंतजाम किए गए। बस अड्डे पर ज्यादा भीड़ नहीं रही।जिले में 10 करोड़ रुपये का हुआ मिठाई कारोबारबदायूं। भैया दूज पर मिठाई की दुकानों पर भी सुबह से देर दोपहर तक ग्राहकों की भीड़ लगी रही। बहनों ने भाइयों के लिए मिठाई खरीदी। रोडवेज और रेलवे स्टेशन के आसपास की दुकानों पर भी खूब बिक्री हुई। मिठाई कारोबारी मोनू गुप्ता के अनुसार त्योहार पर जिले में करीब 10 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। कई दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहीं। सुबह से शुरू हुआ खरीदारी का सिलसिला दोपहर बाद तक जारी रहा। संवाद