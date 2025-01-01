Budaun News: परसिया गांव में युवती की मौत के बाद अब 20 लोग बुखार से पीड़ित

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परसिया गांव में गंदगी का आलम यह है कि गांव में अधिकांश गालियां गंदगी से पटी पड़ी है। गांव में दोराहे-तिराह-चौराहे के पास में नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ गया है। इसकी वजह से नालियों में लार्वा पनप रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर तमाम बार लोग जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों से कह भी चुके हैं, बावजूद इसके उन पर असर नहीं दिया। 10 नवंबर को भूराज सिंह की बेटी शोभा सिंह की मौत हो गई।ग्रामीणों ने बताया कि ओमेंद्र सिंह, गोपी चौहान, गुड्डो देवी, वंशू ने निजी लैब में जांच कराई थी। उनकी रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। दन्नू सिंह, मुनेशपाल सिंह, शौर्य प्रताप सिंह, कलावती देवी, विनायक सिंह समेत 20 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं। इनका प्राइवेट डॉक्टरों के यहां उपचार चल रहा है।सीएचसी दूर होने से नहीं पहुंच पा रहे ग्रामीणपरसिया गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूर है। इसकी वजह से महिलाएं और बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में वह झोलाछाप और प्राइवेट डॉक्टरों से दवाएं लेने को विवश हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में स्वास्थ्य शिविर लगवाने की मांग की है। इसके अलावा फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव भी कराने की मांग की है।