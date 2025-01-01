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Budaun News: परसिया गांव में युवती की मौत के बाद अब 20 लोग बुखार से पीड़ित

Thu, 12 Nov 2026 12:12 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:12 AM IST
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Following the death of a young woman in Parsia village, 20 people are now suffering from fever.
बदायूं के ब्लॉक आसफपुर के गांव परसिया में बुखार से पीड़ित ओमेंद्र सिंह। संवाद
दबतोरी। गांव परसिया में बुखार फैल गया है। बावजूद इसके लिए जिला पंचायत राज विभाग की ओर से गांव में सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव में 10 नवंबर को बुखार की वजह से शोभा सिंह (22) की मौत होने के बाद अब गांव में बुखार से 20 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं।
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परसिया गांव में गंदगी का आलम यह है कि गांव में अधिकांश गालियां गंदगी से पटी पड़ी है। गांव में दोराहे-तिराह-चौराहे के पास में नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ गया है। इसकी वजह से नालियों में लार्वा पनप रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर तमाम बार लोग जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों से कह भी चुके हैं, बावजूद इसके उन पर असर नहीं दिया। 10 नवंबर को भूराज सिंह की बेटी शोभा सिंह की मौत हो गई।
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ग्रामीणों ने बताया कि ओमेंद्र सिंह, गोपी चौहान, गुड्डो देवी, वंशू ने निजी लैब में जांच कराई थी। उनकी रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। दन्नू सिंह, मुनेशपाल सिंह, शौर्य प्रताप सिंह, कलावती देवी, विनायक सिंह समेत 20 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं। इनका प्राइवेट डॉक्टरों के यहां उपचार चल रहा है।
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सीएचसी दूर होने से नहीं पहुंच पा रहे ग्रामीण
परसिया गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूर है। इसकी वजह से महिलाएं और बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में वह झोलाछाप और प्राइवेट डॉक्टरों से दवाएं लेने को विवश हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में स्वास्थ्य शिविर लगवाने की मांग की है। इसके अलावा फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव भी कराने की मांग की है।

बदायूं के ब्लॉक आसफपुर के गांव परसिया में बुखार से पीड़ित ओमेंद्र सिंह। संवाद

बदायूं के ब्लॉक आसफपुर के गांव परसिया में बुखार से पीड़ित ओमेंद्र सिंह। संवाद

बदायूं के ब्लॉक आसफपुर के गांव परसिया में बुखार से पीड़ित ओमेंद्र सिंह। संवाद

बदायूं के ब्लॉक आसफपुर के गांव परसिया में बुखार से पीड़ित ओमेंद्र सिंह। संवाद

बदायूं के ब्लॉक आसफपुर के गांव परसिया में बुखार से पीड़ित ओमेंद्र सिंह। संवाद

बदायूं के ब्लॉक आसफपुर के गांव परसिया में बुखार से पीड़ित ओमेंद्र सिंह। संवाद

बदायूं के ब्लॉक आसफपुर के गांव परसिया में बुखार से पीड़ित ओमेंद्र सिंह। संवाद

बदायूं के ब्लॉक आसफपुर के गांव परसिया में बुखार से पीड़ित ओमेंद्र सिंह। संवाद

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