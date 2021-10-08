Budaun News: पुलिस भाजपा नेता बताकर रुपये वसूलने वाले अमन की खोल सकती है हिस्ट्रीशीट

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पुलिस अब अमन उर्फ मयंक शर्मा के मामले में यह पता लगाने में जुटी है कि अमन और उसके साथियों ने इससे पहले भी इसी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को निशाना बनाया था या नहीं। किन-किन प्रभावशाली लोगों और अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल किया गया, किन लोगों से संपर्क किया गया और रुपये वसूलने में कौन-कौन शामिल था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।अमन के खिलाफ कोतवाली थाने में भी अप्रैल में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसी आपराधिक पृष्ठभूमि और उसकी गतिविधियों को देखते हुए पुलिस उसकी हिस्ट्रीशीट खोलने की प्रक्रिया पर विचार कर सकती है। हालांकि हिस्ट्रीशीट खोलने का अंतिम निर्णय पुलिस की जांच और नियमानुसार कार्रवाई के बाद होगा।सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बरातेगदार निवासी अजय शर्मा और चौबे मोहल्ला निवासी अमन उर्फ मयंक शर्मा को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दोनों ने अंकुर उपाध्याय के साथ मिलकर प्रभावशाली लोगों और अधिकारियों के नाम का हवाला देते हुए कुंवरगांव क्षेत्र के कैली गांव निवासी संतोष कुमार पाल पर दबाव बनाया। दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मामला निपटाने के नाम पर उससे 1.40 लाख रुपये वसूले। पुलिस ने अजय से 50 हजार और अमन से 57 हजार रुपये बरामद किए हैं। जांच में सामने आए, चौथे नाम शिवकांत को भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके पास से 5100 रुपये बरामद किए थे। इधर, एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि प्रकरण में जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अमन की हिस्ट्रीशीट भी खोली जा सकती है।