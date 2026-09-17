Budaun News: मृतकों के खाते में 90 हजार भेजने के मामले में नोटिस भेजकर मांगा जवाब

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दहगवां विकासखंड की ग्राम पंचायत लौहरपुरा में प्रधान और रोजगार सेवक की मिलीभगत से कई मृतकों के नाम पर फर्जी हाजिरी लगाकर मजदूरी के करीब 90 हजार रुपये निकाल लिए गए थे। गांव के एक व्यक्ति की शिकायत पर बीडीओ ने मनरेगा कार्यों की जांच की। खुलासा हुआ कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके जॉब कार्ड पर लगातार मस्टररोल जारी कर भुगतान कर दिया गया।सांठगांठ कर खातों में भेजी गई मजदूरी भी निकाल ली गई। जिले में लंबे समय से डीसी मनरेगा का स्थायी अधिकारी न होने के कारण जांच होने के बाद भी फाइल दबी रही। अब डीसी मनरेगा मानसी सक्सेना के आ जाने के बाद लंबित शिकायतों का निस्तारण कराया जा रहा है। इसी क्रम में डीसी मनरेगा ने प्रधान, रोजगार सेवक, सचिव और मनरेगा के टीए को डीएम के अनुमोदन पर नोटिस भेजा गया है। उन्हें पंद्रह दिन तक जवाब देन का समय दिया गया। जवाब मिलने के बाद रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।इनके खातों में भेजे गए रुपये- लाखन सिंह की 24 मार्च 2020 को मौत होने के बाद दो दिन की मजदूरी का 474 रुपये का भुगतान किया गया।- रोहन सिंह की 1 जुलाई 2021 को मौत होने के बाद 75 दिन की हाजिरी लगाकर 15,444 रुपये का भुगतान किया गया।- श्यौराज की 20 जुलाई 2019 को मौत होने के बाद 85 दिन की हाजिरी लगाकर 19,837 रुपये का भुगतान किया गया।- कल्याण सिंह की 18 जुलाई 2022 को मौत होने के बाद 12 दिन की हाजिरी लगाकर 2,556 रुपये का भुगतान कराया गया।- रानी देवी की 2 अगस्त 2018 में होने के बाद भी 145 दिन की हाजिरी लगाकर 31,282 का भुगतान कराया गया।-रोजगार सेवक ने रामसेवक और गुड्डो के एक ही परिवार के सदस्य होने बाद भी दो जॉब कार्ड बना दिए और 85 दिन की हाजिरी लगाकर 18,318 का भुगतान करायालौहरपुरा ग्राम पंचायत में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा जांच रिपोर्ट में हो गया था। अब प्रधान, रोजगार सेवक, सचिव, टीए को डीएम के अनुमोदन पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। इसके बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी। - मानसी सक्सेना, डीसी मनरेगा