{"_id":"626d86504df83a5d6d38c947","slug":"nempal-massacre-amroha-police-found-car-in-badaun-park-driver-of-zarifnagar-was-murdered-and-dumped-in-noida","type":"story","status":"publish","title_hn":"नेमपाल हत्याकांड: अमरोहा पुलिस को बदायूं के पार्क में मिली कार, जरीफनगर के ड्राइवर की नोएडा में हत्या कर फेंका था शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: सुशील कुमार Updated Sun, 01 May 2022 12:26 AM IST