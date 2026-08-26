Budaun News: वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार को मौत

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ग्राम निजामपुर निवासी अशोक कुमार (55) पुत्र कल्लू मंगलवार को अपनी रिश्तेदारी में उघैती थाना क्षेत्र के करियामई गांव गए थे। शाम करीब आठ बजे वह बाइक से अपने गांव निजामपुर लौट रहे थे। नगला डल्लू और खैरी गांव के मध्य पहुंचते ही किसी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को बिल्सी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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बिल्सी। बदायूं-बिजनौर हाईवे पर गांव नगला डल्लू और खैरी के बीच मंगलवार रात किसी वाहन ने बाइक सवार वृद्ध को रौंद दिया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस से उन्हें बिल्सी के सीएचसी पर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।