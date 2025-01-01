Budaun News: पांच किमी में जयचंद्र और तीन किमी प्रीती ने मारी बाजी

विज्ञापन

ओपन पुरुष वर्ग में 5 किमी में प्रथम स्थान जयचंद्र यादव, द्वितीय सुरजीत पाल और तृतीय स्थान अजय यादव ने प्राप्त किया। ओपन महिला वर्ग में तीन किमी में प्रीती प्रथम, छाया द्वितीय और सलोनी तृतीय पर रहीं। सांत्वना पुरस्कार अभि मिश्रा, काजल, प्रशांत, रंजीत, रोहित और तनुज को दिया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव एवं सामाजिक कार्यकर्ता धीरपाल सिंह कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर किया।प्रतियोगिता के विजेता धावकों को राजेश यादव व धीरपाल सिंह कश्यप की ओर से पुरस्कृत किया। इस दौरान क्रीड़ाधिकारी अमित रिछारिया, उपक्रीड़ाधिकारी नाजिया बेगम मौजूद रहे।